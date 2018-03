Topprofiler i SønderjyskE er igen klar til kamp

I forsvaret har Kees Luijckx karantæne efter sin advarsel mod FC Helsingør i søndags, men måske kan der være comeback til Marc Pedersen. Anføreren, der ikke har spillet et eneste minut i 2018, er i hvert fald i spil i et eller andet omfang.

Anfører af rang

Allerede i sidste uge sagde cheftræner Claus Nørgaard, at Marc Pedersen var klar til at spille, men at de afventede scanninger, der skulle give endeligt grønt lys, og umiddelbart er der ingen skadesmæssige forhindringer.

- De har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var, så han har gået til en del scanninger af forskellig art, og han har også gået til en del eksperter rundt omkring, som vi har sendt ham ud til.

- Det sidste var i forhold til hans hofte, hvor han blev scannet, men den viste ikke noget helt alarmerende, men det er nogle ting, han skal træne op, og det er også derfor, at de har fået ham med ind i træningen igen, siger Haysen.

- Men jeg spørger lige igen: Han er ikke udelukket til søndag?

- Marc P. er Marc P. På godt og ondt. Men det, vi snakker om her, det er på "godt". Han kan jo æde sig selv, og når der er brug for ham, så er han der bare, så det er en anfører af rang. Det er dejligt, at han er sådan, og det er også derfor, at jeg ikke vil udelukke ham på nogen måde.