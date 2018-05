To SønderjyskE-spillere skilte sig ud

Eggert Jonsson og målmand Sebastian Mielitz stod for de bedste SønderjyskE-præstationer i lørdagens playoff-kamp mod AGF.

Sebastian Mielitz...10

Keeperen holdt sit hold inde i kampen med flere flotte redninger, da det så sortest ud. Havde Mielitz ikke stået en stor kamp, kunne AGF have bragt sig foran både 3-0 og 4-0 - og så havde løbet været kørt.

Stefan Gartenmann...4

Han havde det rigtig svært i første halvleg, hvor Jakob Ankersen tørrede ham flere gange. Gartenmann kværnede dog på og fik sig spillet op, og så havde han næstsidste fod på bolden, da Christian Greko Jakobsen udlignede til allersidst.

Anders Egholm...7

Han havde chancen for at scoret til 3-2 i dommerens overtid, men det havde næsten også været for meget af det gode. Egholm stod det rigtige sted det meste af tiden, men han så ikke godt ud ved AGF's andet mål.

Kees Luijckx...7

Hollænderen har bestemt spillet bedre kampe for SønderjyskE. Han producerede en del fejlafleveringer, og så formåede han ikke at komme med frem og få lagt tryk på. Defensivt slap han fint afsted med det meste.

Nicholas Marfelt...4

Det var en blandet pose bolsjer fra Marfelts side. Han gik godt med i offensiven flere gange, men defensivt har han det altså også med at blive overspillet.

Simon Kroon...4

Svenskeren arbejdede fint for sagen, men ind i mellem gjorde han tingene lidt for besværlige for sig selv og rodede sig ud i for mange dribleture. Han skal bruge sin fart noget mere.

Rasmus Vinderslev...4

Den unge midtbanemand måtte gå ud med en skade allerede efter en halv times spil. Han indledte ellers kampen ganske fornuftigt. Der var et par svipsere, men ellers både rolig og sikker i sin boldomgang.

Eggert Jonsson...10

Rigtig, rigtig stærk kamp af Eggert Jonsson inde på den centrale midtbane, hvor han spillede en halv time sammen med Rasmus Vinderslev og en time sammen med Victor Ekani. Jonsson arbejdede stenhårdt og holdt sammen på tingene.

Christian Jakobsen...7

Hans mål til 2-2 i kampens absolutte slutfase kan nemt gå hen at blive afgørende, når boet skal gøres op tirsdag aften. Greko har spillet bedre og brugte lidt for mange kræfter på at gå rundt og ærgre sig.

Mikael Uhre...02

Den kommende Brøndby-angriber blev pillet ud efter en times spil. Det vil man normalt ikke gøre, når man på det tidspunkt er bagud 2-0, men Uhre leverede en dårlig indsats, og der var ikke tilstrækkeligt med arbejde i ham. Skuffende.

Mads Hvilsom...4

Arbejdsindsatsen var som sædvanlig i højsædet, men denne gang kom den flittige angriber ikke frem til noget nævneværdigt. Hvilsom mistede en del bolde og tabte for mange dueller. Han kan spille bedre.

Victor Ekani...4

Den unge mand kan blive en god fodboldspiller. Han er stærk, han kan mange ting med bolden, men han skal altså også lære at tænke sig om og tage de rigtige beslutninger. Meget tæt på at forære AGF et mål til 3-0.

Søren Frederiksen...7

Han sparkede liv i SønderjyskE, da det hele så temmelig skidt. Frederiksen kom ind med masser af energi, og han havde tydeligvis noget, han gerne ville bevise overfor træneren. Og det gjorde han så med en fin scoring.