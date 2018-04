Talentarbejdet i SønderjyskE får kvalitetsstempel

Talentarbejde: Efter flere års arbejde har talentarbejdet i SønderjyskE nu fået et flot kvalitetsstempel, da klubben onsdag fik en A-licens af DBU. Det betyder, at DBU anerkender klubbens talentarbejde, og at klubbens U17- og U19-hold kommer til at spille i den bedste række. I øjeblikket er det kun U17-holdet, der spiller i den bedste række, mens U19-holdet er i den næstbedste række.

- Det er en meget glædelig nyhed. Vi har arbejdet hårdt igennem tre-fire år, hvor flere skibe er sat i søen med en løbende opgradering af vores setup i talentarbejdet. Det er dejligt, at vi med A-licensen får anerkendelsen for det hårde arbejde, siger sports- og talentchef Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

Chefen sender dog hurtigt rosen videre til moderklubben Haderslev FK, der driver ungdomsarbejdet op til U17, og alle omkring talentarbejdet.

- A-licensen er et stort skridt i talentarbejdet, som vi fortsat vil bygge ekstra lag på. Tillykke til os alle, vores moderklub HFK, vores dygtige talenttrænere og ikke mindst vores samarbejdsklubber i SønderjyskE Fodboldsamarbejde og SønderjyskE TopCenter, siger Hans Jørgen Haysen.

Udover at de ældste ungdomshold skal spille i den bedste række, får klubbens U13-, U14-, og U15-hold mulighed for at spille i den bedste lokale række.