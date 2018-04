Taktisk ændring har

Marcel Rømer er glad for sin nye position længere fremme på banen. Nu skal der komme mere offensivt udbytte af rollen som 10'er. Gerne startende med et mål mod Lyngby lørdag. Arkivfoto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

SønderjyskE mangler blot et enkelt point for at sikre sig overlevelse i superligaen. Det skal ske hurtigst muligt, og allerhelst lørdag mod Lyngby, så holdet kan se frem mod playoff-kampe for at komme i Europa.

Optakt: Når SønderjyskE lørdag tager imod Lyngby hjemme på Sydbank Park, kan klubben endegyldigt sikre sig overlevelse i superligaen. Kravet er point, så nedrykning ikke længere er et tema. Derefter kan klubben se frem mod playoff-kampe for at komme i Europa næste sæson. - Det er sindsygt vigtigt, at vi får os sikret. Derefter kan vi fokusere på det næste mål, sagde Marcel Rømer efter den afsluttende træning fredag. Også for træner Claus Nørgaard handler kampen om at sikre sig mod nedrykning. - Det er altid rart at kunne sætte flueben ud for overlevelse. Så kan vi se længere frem efterfølgende, sagde han. Kampen mod Lyngby kommer efter en tiltrængt pause. Holdet var sidst i aktion for en uge siden mod Randers. I den kamp kunne Marcel Rømer allerede mærke de ømme ben efter ti minutters spil. Derfor er ugen brugt på hvile og fokus på det mentale. Claus Nørgaard kalder selv det mentale arbejde for damagecontrol, men slår fast, at truppen er klar til kampen mod Lyngby.

Optakt FODBOLD, superliga, gruppespil



16.00: SønderjyskE - Lyngby BK



Formodet start-11: Sebastian Mielitz - Stefan Gartenmann, Anders Egholm, Kees Luijckx, Nicholas Marfelt - Niki Zimling, Eggert Jonsson - Simon Kroon, Marcel Rømer, Christian Jakobsen - Mads Hvilsom



SE-truppen: Mikael Uhre er skadet og deltog ikke i fredagens træning. Simon Poulsen var med i en del af træningen, men brugte også tid sammen med den fysiske træner.



JV tipper: 1-0



TV: TV3 Sport



Taktisk skifte Ved den afsluttende træning deltog Mikael Uhre ikke. Han løb i stedet et par omgange på atletikbanen, inden han igen luntede ind i omklædningsrummet. Dermed tyder det på, at Mads Hvilsom igen starter inde, ligesom han har gjort i de sidste to kampe mod Randers FC og Brøndby IF. De seneste to kampe har også budt på en taktisk ændring på midten, hvor Marcel Rømer er flyttet længere frem og ligger nu som en 10'er lige bag ved Mads Hvilsom. Det har flyttet det første SønderjyskE-pres længere frem. - Det primære var at forbedre det første pres. Og det synes jeg er lykkedes med et tidligere tryk på modstanderen, siger træneren om den taktiske ændring. Marcel Rømer er også ovenud begejstret for den mere offensive rolle og samspillet med Hvilsom. I pokalkampen mod Brøndby fungerede det rigtig godt, mens mange trætte ben gjorde det sværere i kampen mod Randers. - Det er sindsygt fedt at komme længere frem. Det er nogle andre ting, der er fokus på. Men det er fedt at kunne bruge sin energi længere fremme på banen, siger Rømer med stor glæde og tilføjer, at han hellere vil spille 10'er som nu i stedet for på den defensive midtbane, hvor han primært har været brugt i SønderjyskE.