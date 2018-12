Superligadebutant skriver under på fuldtidskontrakt i SønderjyskE

SønderjyskE: Han har kun lige fået sin debut i superligaen, og nu kan Peter Christiansen se frem til at spille fodbold på fuldtid i SønderjyskE.

Den 19-årige angriber har skrevet under på en tre-årig kontrakt, der om et halvt år erstatter den talentkontrakt, han spiller på i øjeblikket.

Peter Christiansen, der kun lige er fyldt 19 år, fik sin debut i superligaen i lørdags i Hobro. Fra første fløjt viste han sig frem med fikse driblinger, og med lidt mere tur i den kunne han også have scoret et mål i debuten. Måske har den flotte debut været med til at overbevise SønderjyskE om, at talentet er værd at holde på.

Angriberen glæder sig over, at hans fremtid i SønderjyskE er sikret.

- Det føles meget godt lige nu. Det har været en drøm for mig at skrive kontrakt her i SønderjyskE, hvor jeg har spillet stort set hele mit liv, så det er en drøm, der er gået i opfyldelse, siger Peter Christiansen i en pressemeddelelse.