Stor SønderjyskE-trup skal slankes

- Jeg har ikke et idealantal, men det skal være et antal, der giver mening. De spillere, der er langt fra spilletid, skal helst væk - også for deres egen skyld. Vi skal se, om vi kan finde noget, der er rigtigt til dem enten som salg eller leje, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

Kig på Mikael Uhre

Sportschefen bliver også nødt til at have øje på markedet for angribere i det tilfælde, at Mikael Uhre bliver solgt i løbet af vinteren.

- Det har mest været rygter, og der har ikke været noget konkret. Det er klart, at der er kig på en spiller som Mikael Uhre, der skal med ligalandsholdet og som har en god alder, så der også er mulighed for noget gensalg i ham, siger Haysen.

Troels Kløve og Kees Luijckx har kontraktudløb til sommer, og sportschefen lægger ikke skjul på, at han gerne vil beholde dem begge. Kløve har dog ikke umiddelbart taget imod den første invitation.

- Kløve har udløb til sommer, og vi har givet ham et tilbud om en forlængelse, men kan vi ikke blive enige, kan der også ske noget før tid, lige som der gjorde med Janus Drachmann og Marc Dal Hende for et år siden. Men vores førsteprioritet med ham er klart, at vi gerne vil forlænge, siger Haysen.

I tilfældet med Kees Luijckx er det dog endnu kun blevet ved snakken.

- Vi vil gerne have, at Kees bliver, for han har været rigtig god. Vi har talt om det og skal blive mere konkrete i løbet af januar.