Statistikken har talt: SønderjyskE vinder som regel i Farum

SønderjyskE har det statistiske overtag, inden kampen mod FC Nordsjælland mandag fløjtes i gang.

Statistik: Mandag aften skal et formstærkt SønderjyskE-hold forsøge at fortsætte de positive takter fra de seneste kampe. Kampe, der har budt på modstandere som FCK, Brøndby og sidste års mestre, FC Midtjylland, hvor det i alt er blevet til fire point efter en overbevisende sejr i Brøndby, 0-0-kampen mod FC Midtjylland og nederlaget på 2-3 i Parken. De kommende kampe skulle på papiret dog være mere overkommelige, end de forrige har været, når sønderjyderne blandt andet tager imod Vejle og OB hjemme og skal et smut til Randers og Farum. Sidstnævnte finder sted mandag aften, og SønderjyskE-spillerne har faktisk allerede en smule at glæde sig over, for udover at være inde i en god stime har holdet faktisk historisk set et godt tag på nordsjællænderne.

De seneste ti ligaopgør SønderjyskE - FC Nordsjælland 2-1 (11. februar 2018)FC Nordsjælland - SønderjyskE 2-2 (22. september 2017)



FC Nordsjælland - SønderjyskE 4-1 (16. maj 2017)



SønderjyskE - FC Nordsjælland 1-4 (14. april 2017)



SønderjyskE - FC Nordsjælland 0-0 (9. december 2016)



FC Nordsjælland - SønderjyskE 2-3 (18. september 2016)



SønderjyskE - FC Nordsjælland 3-1 (24. april 2016)



FC Nordsjælland - SønderjyskE 1-2 (21. november 2015)



FC Nordsjælland - SønderjyskE 0-2 (17. juli 2015)



SønderjyskE-FC Nordsjælland 1-2 (4. april 2015)

Ti gange har FC Nordsjælland og SønderjyskE mødtes i superligaen det seneste tre og et halvt år. Her er det blevet til fem lyseblå sejre, to uafgjorte og tre nederlag. Sidst de to hold mødtes, var i februar i år, hvor SønderjyskE kunne gå sejrrigt ud af opgøret efter selv at have stået for alle tre mål i 2-1-sejren. Det første mål sørgede Jeppe Simonsen for kort før pausen. Det skete på beklagelig vis i den forkerte ende af banen. Det blev der dog rettet op på i anden halvleg, hvor både Kees Luijckx og Christian "Greko" Jacobsen indenfor de første tyve minutter fik SønderjyskE på ret køl og sikret kampens resultat 2-1.

Scorer lige godt Et kig på resultaterne i de to holds seneste ti indbyrdes opgør afslører, at de rent faktisk er lige gode til at score mod hinanden. 17 mål er de to hold hver noteret for i disse opgør. Så selvom SønderjyskE oftest har vundet, er det altså FC Nordsjælland, der har vundet med mest. To sejre med cifrene 4-1 er det blevet til for mandagens modstander, mens SønderjyskE's største sejr over nordsjællænderne de seneste tre og et halvt år har været en tomålssejr, der ligger to år tilbage.