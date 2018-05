Stærk målmand får et år mere i SønderjyskE

SUPERLIGA: Det er kun få dage siden, at vi her på avisen skrev, at Sebastian Mielitz ville blive SønderjyskE's største salgsobjekt i sommerpausen, men Haderslev-klubben gør nu, hvad den kan for at holde på den stærke målmand.

Med et år tilbage af sin kontrakt var det nu, tyskeren skulle skydes af, hvis sønderjyderne skulle nå at tjene penge på ham, men parterne har nu forlænget samarbejdet med endnu et år, så der er mere ro på bagsmækken.

SønderjyskE har nu kontrakt med Mielitz frem til sommeren 2020. Klubben meddeler, at det er en option om en forlængelse i kontrakten, han underskrev for et år siden, der nu bliver effektueret.

- Mielitz har spillet fast, siden han stødte til truppen sidste sommer, og derfor har det været en let beslutning at udnytte klausulen og forlænge samarbejdet med yderligere et år, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.