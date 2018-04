Sportsjurist: Hvilsom og Greko bør straffes

SønderjyskE: Matchfixing eller usportslig adfærd? Det er lige nu spørgsmålet, som en undersøgelse i Matchfixingsekretariatet, en afdeling under DIF, skal tage stilling til. En sag, som meget vel kan gå hen og få konsekvenser for klub eller spillere.

- Ud fra hvad jeg har af kendskab til sagen, synes jeg ikke, at det tegner godt for SønderjyskE, lad mig sige det sådan, siger advokat og sportsjurist, Jens Bertel Rasmussen.

Hele sagen startede efter en kamp mod FC Midtjylland den 18. marts, hvor SønderjyskE tabte 2-1 på et mål i slutminutterne. Efterfølgende udtalte midtbanespiller Christian "Greko" Jakobsen, at "det er til grin. Der er ikke så meget mere at sige. Det gør sgu ondt på stoltheden, synes jeg. Men ja. Man gør det bedste for klubben", mens holdkammerat og angriber Mads Hvilsom skulle have sendt en besked på et socialt medie angiveligt med teksten "Fedt at komme ind og have fået at vide, at man ikke måtte score, selv om vi var kommet bagud. Men alle andre hold ville have gjort lige som os".

- Jeg synes, at de to spillere, Mads Hvilsom og Greko, har overtrådt DBU's regler om usportslig adfærd. Det baserer jeg på udtalelser efter kampen, og så den chat-besked, som efterfølgende er blevet sendt til en spiller i Hobro IK. De to SønderjyskE-spillere bør efter min bedste overbevisning modtage en straf for det, om det så bliver i form af bøde eller karantæne, siger Jens Bertel Rasmussen, der selv i syv år har været formand for Fodboldens Disciplinærinstans, som i givet fald er den afdeling under DBU, der vil kunne udstede en straf til de to spillere.