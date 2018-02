Sportschef: Luijckx-forlængelse er uhyre vigtig

Det har længe været kendt, at SønderjyskE og Kees Luijckx har forhandlet om en ny kontrakt i superligaklubben, og fredag formiddag har SønderjyskE offentliggjort, at hollænderen har skrevet under på en toårig forlængelse, så han nu er på kontrakt i klubben frem til sommeren 2020.

- Det er kort og godt en uhyre vigtig forlængelse. Ikke mindst i forhold til udviklingen og kontinuiteten på vores hold, hvor Kees Luijckx er en helt afgørende faktor med sit ledergen og stærke vindermentalitet. Han er utroligt ærgerrig og stålfast i sin tilgang, han accepterer ganske enkelt ikke nederlag, og helt faktuelt vinder vi faktisk flere kampe med ham end uden. Også fordi at han udover at være en effektiv forsvarsspiller er målfarlig i den anden ende af banen på vores standardsituationer i særdeleshed, siger Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

- Alle kan og bør tage ved lære af hans vinderattitude og konstante higen efter at nå nye højder. Så længe dette sker med klubbens værdier i centrum, kan og vil vi kun søge efter flere spillere af Kees Luijckx´ slags. Han er en fantastisk dygtig og ekstremt professionel fodboldspiller, som vi er meget stolte af at have hos os i SønderjyskE, siger Hans Jørgen Haysen.