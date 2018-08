Sportschef Haysen: 100 procent opbakning til vores træner

- Det var ikke en præstation, som var SønderjyskE værdig. Vi leverede alt det, som vi ikke vil være kendt for.

Og sportschef Hans J. Haysen mener, at den slags falder tilbage på alle i klubben.

- Det er spillerne, det er trænerteamet, og det er mig som sportschef. Så nej, man kan ikke udpege en enkelt syndebuk. Det er ikke rimeligt.

Og Haysen understreger, at han fortsat har fuld tiltro til, at Claus Nørgaard er den rigtige mand at have siddende i trænersædet.

- Ingen tvivl om det. Jeg ser jo, hvad der bliver lavet på træningsbanen hver eneste dag, og man kan jo ikke ligefrem beskyde Claus for, at han ikke også prøver noget i kampene. Det gjorde han også i mandags, men det kom bare aldrig til at fungere, så Claus er vores mand. Punktum.