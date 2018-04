SønderjyskE's vej til europæisk fodbold er snørklet

SønderjyskE skal igennem tre playoff-runder for at kunne kvalificere sig til europæisk fodbold næste år. Hvis SønderjyskE kommer igennem de første to runder, skal det hele afgøres i en kamp på sjælland mod enten FC Nordsjælland eller FC København.

Kvalifikation: Drømmen om europæisk fodbold i næste sæson lever stadig for SønderjyskE. Det kan dog se frem til en lang og svær vej, hvis det skal lykkes.

Med weekendens sejr over Lyngby er SønderjyskE sikker på, at holdet ender som nummer et eller to i deres gruppespil, der betyder, at holdet skal spille om europæisk fodbold. Det vil dog kræve sejre i tre playoff-runder, inden SønderjyskE kan booke billet til næste sæsons europæiske fodbold.

Først skal SønderjyskE møde enten Hobro eller AGF, der tager de to øverste placeringer i den anden gruppe. I første playoff-runde på vej mod Europa mødes nummer et og to på tværs af begge grupper. Så hvis SønderjyskE vinder deres gruppe, skal de møde nummer to fra den anden gruppe.

Kampene spilles over to kampe. De to tabere fra første runde slutter sæsonen efter disse to kampe, mens de to vindere mødes i endnu en playoff-runde over to kampe.