SønderjyskE's sportschef: Forholdet til Nørgaard brændte ud

- Hans Jørgen Haysen, hvorfor har I valgt at stoppe samarbejdet med Claus Nørgaard nu?

- Vi synes, vi er kommet til et punkt, hvor vi har været igennem to år med hinanden på godt og ondt. Vi har haft et år, hvor der har været en masse stillingtagen hen ad vejen, som, jeg tror, har slidt på begge parter. Jeg tror simpelthen, vi begge trænger til at få et friskt pust og være et andet sted. Så det er derfor, vi vælger at sige stop. Det var et kontraktudløb til sommer, og vi havde afklaret, at lige meget hvad så var det endestationen. Med det forår vi går i møde, så syntes vi, det gav mening, at det var med en anden ved roret. Så vi kan få en masse energi ind i holdet.

- Du har tidligere fortalt, at I skulle evaluere samarbejdet i vinterpausen. Jeres konklusion på evalueringen er altså, at I ikke er tilfredse med de resultater, Claus Nørgaard har skabt?

- Det er et af punkterne, man selvfølgelig tager med. Der er selvfølgelig også andre ting, man kigger på. Hvordan og hvorledes går det i hverdagen? Nogle gange så kan det jo bare være sådan, at det rent naturligt brænder lidt ud i et forhold, træner og klub imellem. Det var måske der, vi var. Nogen skal trække stregen, og det blev så os i det her tilfælde. Vi glæder os til at komme i gang med en ny træner med ny energi og nye øjne. Også i forhold til spillere og stil.

- I alt det her skal vi også huske at sige, at Claus har været her i to år, og når det ender med pil ned, behøver det ikke betyde, at det har været lang vandring, hvor det ikke har været godt nok. I første sæson var vi i top seks, og i sidste sæson endte vi med at skulle spille playoff om Europa. Han har bidraget til en masse. Så vi ønsker ham al mulig held og lykke.