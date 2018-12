SønderjyskE's U21-landsholdsspiller fik hår på brystet i Holland: - Jeg blev voksen på et splitsekund

Efter ikke at have optrådt på et ungdomslandshold siden oktober 2017, er Stefan Gartenmann tilbage i nationaltrøjen, når U21-landsholdet i januar tager til Mexico. - Uden at forklejne de andre ungdomslandshold, så er U21 noget særligt. Der står man lige på vippen til, at det rigtigt bliver til noget, mener Gartenmann. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix