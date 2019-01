SønderjyskE udlejer igen Silas Songani til FC Sydvest

SønderjyskE udlejer endnu en gang angriberen Silas Songani til samarbejdsklubben FC Sydvest i 2. division. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Det er tredje gang, at 29-årige Songani bliver udlejet til samarbejdsklubben i syd. I efteråret scorede Songani fem mål i ti kampe for FC Sydvest.

- Silas Songani havde ikke udsigt til regelmæssig spilletid i forårets superligakampe, og derfor blev han også hjemme fra træningslejren i Tyrkiet for at afsøge sine muligheder. Når det så ender med et lejemål i FC Sydvest, skyldes det især klubbernes gode samarbejde, og Songani og FC Sydvest har tidligere været et godt match, og det tror og håber vi, det bliver igen, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

Silas Songani har kontraktudløb i SønderjyskE til sommer, og dermed tyder alt på, at han har spillet sin sidste kamp for klubben.