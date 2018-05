SønderjyskE-træner får karantæne

SønderjyskE's assistenttræner Niels Lodberg må ikke sidde på bænken, når SønderjyskE tirsdag aften møder AGF i Haderslev.

DBU's Disciplinærinstans har besluttet, at Lodberg skal have en karantænedag efter et udfald mod dommeren i lørdagens kamp mod AGF.

- Det er sgu da kun, fordi du bor i byen, at du dømmer det straffespark, sagde Lodberg ifølge kendelsen til dommer Sandi Putros i pausen, og dommeren følte dermed, at der blev sat spørgsmålstegn ved sin integritet.

- Fodboldens Disciplinærinstans er kommet frem til, at Niels Lodberg med sin bemærkning stiller spørgsmålstegn ved dommerens upartiskhed, at han har udvist usportslig, illoyal og usømmelig adfærd og at SønderjyskE-assistenttræneren med sin opførsel i pausen har overtrådt Etisk kodeks, står der i kendelsen.