SønderjyskE-træner: Kamp to skal også være hot

SønderjyskE jagter Europa Cup-mulighed og superligaens syvendeplads, men først gælder det om at få et brugbart resultat med hjem fra Aarhus lørdag eftermiddag.

SUPERLIGA: Når SønderjyskE og AGF mødes lørdag og tirsdag, er det ikke kun superligaens syvendeplads, holdene kæmper om.

Den samlede vinder får lov til at møde superligaens nummer fire - FC Nordsjælland eller FC København - i en finale om Danmarks sidste Europa Cup-billet.

Det er dét, der blinker ude i det fjerne, og den gyldne mulighed vil de sætte alt ind på at få i både Haderslev og Aarhus.

For SønderjyskE-træner Claus Nørgaard handler det i første omgang om at få et godt resultat med hjem fra Aarhus lørdag eftermiddag, så sønderjyderne selv kan sikre sig finalebilletten på tirsdag hjemme i Haderslev.

- Det vigtigste i den første kamp i Aarhus på lørdag er at sikre, at kamp to stadig er hot. At vi har et godt udgangspunkt til returkampen. Rent kampmæssigt tror jeg igen, at det bliver en lige og tæt kamp. AGF kan lidt af de samme ting, og der er lidt de samme muligheder for os, som der var mod Hobro. Det er et formstærkt hold, som har præsteret godt i foråret, og det glæder vi os til at prøve kræfter med, siger Claus Nørgaard.

AGF har haft et stærkt forår, og SønderjyskE-træneren har da også masser af lovord om lørdagens modstander.

- Det er et godt hold, der har flere strenge at spille på. Det har flere gode offensive spillere, og de har fået en klar, defineret struktur. De er godt organiseret, er gode på omstillinger, og de har været gode på standarder på det seneste, mener Nørgaard.