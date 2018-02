SønderjyskE-talent gik Serie 2 til Superligaen

Rasmus Vinderslev (på bolden) forlængede i januar sin kontrakt med tre år, så den nu udløber i sommeren 2021. Målet for foråret er at komme ind og få en masse minutter, mens han på sigt vil være fast mand.Foto: Jacob Schultz

Den unge midtbanespiller Rasmus Vinderslev forlængede i januar sin kontrakt med fodboldklubben, han altid har drømt om at spille for. I ungdomsårene så det dog ikke ud til, at han skulle blive Superliga-spiller, da han ikke var god nok til førsteholdet.

Portræt: Da Rasmus Vinderslev blev en del af SønderjyskE's U17-hold, lignede det ikke, at han skulle blive en af de få, der ville nå gennem nåleøjet og ende i Superligaen. Ofte var han ikke blandt de udvalgte på førsteholdet, og måtte i stedet nøjes med kampe på det næstbedste hold. Det var især fysikken, der dengang var en hæmsko for den unge midtbanespiller. Rasmus Vinderslev udviklede sig sent, og derfor var det svært mod de større spillere centralt på banen. Problemerne med fysikken hjalp ham dog til at lære noget andet. - Det gjorde, at jeg blev nødt til at være klogere og have en bedre teknik end de andre for at kunne klare mig i kampene, siger Rasmus Vinderslev.

Jeg har set mange toppe lidt tidligere og slå igennem som U17. Men det er vigtigere at stå skarpt, når man er ved at være færdig som U19. Det er der det gælder, og hvor de bedste bliver rykket op. Rasmus Vinderslev, SønderjyskE

Blå bog Rasmus VinderslevFødt 12. august 1997 i Aalborg hvor han boede, indtil han som seks-årig flyttede til Haderslev.



Blev meldt ind i Haderslev FK som barn, hvor han spillede, indtil han kom på SønderjyskE's elitehold.



Vinderslev spiller centralt på banen, og han beskriver sig selv som en hårdtarbejdende spiller, der kan styre og fordele spillet. Han vil gerne spille på den kontrollerende del af midtbanen, hvor han kan bidrage med mange meter.



Fik sin debut i den sidste hjemmekamp i sidste sæson mod Brøndby. Runden efter blev han også skiftet ind i sidste kamp i sæsonen mod FCK i Parken. I denne sæson har han fået spilletid i to Superligakampe og en enkelt pokalkamp.

Fuld fokus på søvn og kost Selvom der ikke var udsigt til Superliga i fremtiden, gav Vinderslev ikke op. Drømmen om fodbolden var så stor, at han kæmpede for det. Drømmen betød også, at Rasmus Vinderslev havde fuld fokus på søvn og kost, mens der ikke var meget tid til fest. - Jeg har altid været glad for spillet, og jeg kunne se, at jeg udviklede mig. Derudover havde vi et godt sammenhold og var gode venner på holdet, siger midtbanespilleren, om hvorfor han brugte så meget tid på fodbolden. Rasmus Vinderslev blev allerede en del af Haderslev FK som seks-årig. Sammen med sin familie var han flyttet fra Aalborg, hvor han var født, og blev meldt ind i klubben, der på omtrent samme tid på seniorplan blev til SønderjyskE. Stadionet i Haderslev besøgte Rasmus Vinderslev også ofte. Favoritspilleren var Peter Sand, som han også fik en trøje med. Trøjen har han stadig derhjemme.

Bærende spiller På U19-holdet havde Vinderslev fortsat problemer med at komme på førsteholdet. Det lykkedes dog i løbet af det sidste år, hvor især det sidste forår som ungdomsspiller blev godt. Her blev han en af de bærende spillere på holdet. - Jeg har set mange toppe lidt tidligere og slå igennem som U17. Men det er vigtigere at stå skarpt, når man er ved at være færdig som U19. Det er der, det gælder, og hvor de bedste bliver rykket op, siger Rasmus Vinderslev. I sommeren 2016 var han officielt færdig som ungdomsspiller, men han var ikke klar til at blive en fast del af Superligatruppen. SønderjyskE troede dog på, at han stadig kunne udvikle sig, så det blev til en et-årig aftale, mens han færdiggjorde sin gymnasielle uddannelse. - Jeg skulle træne med U19-holdet, mens jeg skulle spille kampe for SønderjyskE i Serie 2. Men hvis jeg gjorde det godt, ville jeg også komme op og træne med Superligaholdet, fortæller Rasmus Vinderslev.