SønderjyskE tager profilerne med til pokalfodbold

Der venter modstand fra danmarksserien, når SønderjyskE tager hul på pokalturneringen tirsdag mod Gentofte-Vangede Idrætsforening. Holdet bliver et miks af bærende kræfter og spillere, der hungrer efter at få spilletid.

- Vi vil bruge vores trup og bruge den bredde, vi har. Det er ikke for at nedprioritere kampen, men vi har en god, bred trup, og der er fin konkurrence. Vi kan bruge nogle af dem, der står og tripper for spilletid, siger Claus Nørgaard.

Derudover tyder det på, at spillere som Johan Absalonsen, Marc Pedersen, Søren Frederiksen og Christian "Greko" Jakobsen starter på banen. At modstanderen spiller i danmarksserien betyder ikke, at man tager let på tingene.

At dømme efter mandagens træning kommer startopstillingen til at byde på en blanding af nogle af de bærende superligaspillere og yngre spillere, som ikke har fået meget spilletid endnu i sæsonen.

En sejr er det vigtigste

Når truppen, som SønderjyskE tager med til kampen, er så stærk, som den er, handler det om, at sejren er det vigtigste.

- Det vigtigste er at få en sejr og komme videre i pokalturneringen, siger Claus Nørgaard.

Indtil nu har SønderjyskE kun vundet to kampe i superligasæsonen, og selvom det blandt andet skyldes, at holdet i nogle af de kampe har misbrugt for mange muligheder, så fokuserer Claus Nørgaards meget på defensiven.

- Vi har lukket 1,25 mål ind per kamp, og det er lidt for meget. For at gøre det nemmere for os selv, skal vi lukke færre mål ind, siger han.

I offensiven arbejder holdet på at blive mere effektive og skarpe.

- Vi prøver at pudse alle detaljer af, komme ned i dybden og få nogle succeser, siger Claus Nørgaard.

Tirsdag aften burde der være mulighed for at få både mål og succes i Gentofte.