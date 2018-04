SønderjyskE-sportschef trods kritik: Vi er glade og lettede

SønderjyskE's sportschef, Hans Jørgen Haysen, er glad og lettet for, at DIF ikke fandt tilstrækkeligt bevis til at rejse sag mod SønderjyskE. Til gengæld bliver SønderjyskE kritiseret i dele af rapporten.

- Men det var også det, vi forventede. Vi har hele tiden sagt, at vi ikke har gjort noget forkert. Derfor har det også været irriterende, at det har taget så lang tid. Men nu skal ikke bekymre os længere, nu er afgørelsen faldet rigtigt ud, siger han.

MATCHFIXINGSAG: Folkene i SønderjyskE er lettede over, at DIF ikke har fundet tilstrækkelige beviser mod klubben til at starte en sag.

Kritik af SønderjyskE

I rapporten, DIF har lavet om sagen, kritiseres SønderjyskE for kommunikationen i forbindelse med kampen mod FC Midtjylland.

- Det kan derfor kritiseres, at både sportschefen og en spiller fra SJE (SønderjyskE, red.) inden kampen i interviews til Viasat blandt andet udtalte: "Langt hen ad vejen spiller vi for at vinde" og "Vi går efter en sejr til at starte med, så må vi se, hvad der sker i de andre kampe". Samt i et interview efter kampen at svare undvigende på spørgsmålet om, hvorvidt SJE tabte kampen med vilje, står der i rapporten.

Det har Hans Jørgen Haysen taget til efterretning. SønderjyskE skulle have været skarpere, siger han.

- Vi tager jo også ting til efterretning. Det er jo mere, hvordan man tolker det. Vi spiller jo for at vinde, og så må vi se, hvor meget vi skal satse. Det kan jo tolkes på flere måder. I kommunikation skal man være knivskarp, så det har ikke været godt nok.

SønderjyskE har også lavet en redegørelse til matchfixingsekretariatet, og den kunne, skriver DIF i rapporten, være lavet på en mere hensigtsmæssig måde. SønderjyskE's redegørelse blev læst op i omklædningsrummet, hvor spillerne kunne komme med deres mening.

- Den omvendte fremgangsmåde (som SønderjyskE brugte, red.) øger risikoen for, at forklaringer tilsigtet eller utilsigtet bliver samstemt. Der er en endvidere en risiko for, at spillere og andre aktører i plenum ikke har lyst til at fremsætte eventuelle kritiske bemærkninger i forhold til en redegørelse, som er udarbejdet af ledelsen, står der i rapporten.

- Vi har ikke sagt til spillerne, hvad de skal sige. Men det er klart, at i en klub giver det sig selv, at vi snakker sammen. Jeg har ikke sagt, hvad spillerne skulle sige. Vi har ikke sørget for, at det samme bliver sagt, men hvis det er det samme, der er blevet sagt, giver det jo god mening, at der ikke bliver nogen sag , siger Hans Jørgen Haysen.