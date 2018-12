SønderjyskE-sportschef: Riddersholms energi skal smitte holdet

SønderjyskE-sportschef Hans Jørgen Haysen blev selv imponeret over Glen Riddersholms energi, der skal overføres til holdet. Sportschefen regner ikke med, at han kan få træneren fri af Vendsyssel før den 1. februar.

HADERSLEV: Det lyder på SønderjyskE-sportschef Hans Jørgen Haysen, som om han har fået sin yndlingstræner til klubben. Glen Riddersholm afløser Claus Nørgaard på en kontrakt frem til sommeren 2022. Det blev offentliggjort blot to dage efter afskeden med Nørgaard. - Det er lykkedes, fordi begge parter var interesseret og tændt på, at dette var det rette forhold. Det skal til for, at det kan gå så hurtigt, siger Haysen, der tilføjer, at han ikke har talt med Riddersholm, inden Nørgaard blev fyret. - Vi har ikke talt sammen, inden Claus Nørgaard og jeg havde den snak i lørdags, siger sportschefen, som har haft den tidligere FCM-guldtræner og AGF-træner blandt flere navne på sin liste. - Vi har haft en liste i et stykke tid, og den var han på. Listen er så blevet finjusteret hen ad vejen, siger Haysen, der er begejstret for den energi, Riddersholm har udstrålet i de samtaler, der ifølge Haysen har fundet sted siden mandag. - Når jeg har siddet med ham i de snakke, vi har haft siden mandag, har han vist en energi og vilje, som er så smittende, at jeg næsten også ville hoppe og danse. Den energi skal smitte af på spillertruppen. Ikke, at der ikke har været en energi med Claus, men nogle gange dør tingene bare lidt ud, og så har man brug for ny energi, siger Haysen.

Er bundet til Vendsyssel Den sportslige udfordring hos SønderjyskE er, at Riddersholm er bundet til sit job som sportschef i Vendsyssel til 1. februar, og nordjyderne bryder sig bestemt ikke om, at Riddersholm forlader dem efter blot et par måneder. - Lige nu er det også sådan, at når Vendsyssel melder ud, som de gør i forhold til, at de regner med at have ham som medarbejder til 1. februar, så er der ikke så meget at gøre ved det. Det forholder vi os til, og vi kendte forholdene, da vi kontaktede ham, siger Haysen på spørgsmålet om, hvorvidt SønderjyskE kan købe Riddersholm fri, så han kan komme med på holdets træningslejr i Tyrkiet i slutningen af januar. - Det må vi se på, men som sagt ser det ikke ud til, at der er nogen mulighed for det. De vil have ham som medarbejder, konstaterer sportschefen. - Jeg ved lidt om, hvad han vil, og jeg er ikke i tvivl om, at resten af teamet ved, hvad han vil og kan klare opgaven. Glen kommer til at være skarp, når han starter. Indtil videre er det assistenttræner Niels Lodberg, der har ansvaret for holdet.

En profil udadtil Med sin tid som mestertræner for FCM og cheftræner i AGF er Riddersholm et profileret navn, og det passer SønderjyskE godt, hvis klubben kan komme mere ud af skyggen. Det har også haft betydning for valget. - Det har det. Vi vil rigtig gerne profilere os udadtil, og så længe han gør det inden for vores rammer, er det godt. Det, at han brænder igennem, har været et af parametrene, siger Haysen. Hvad har du gjort for at sikre, at han ikke også forlader jer hurtigt, hvis han får et tilbud fra en større klub? - Vi har en kontrakt med ham i tre og et halvt år. Glen er 100 procent determineret og brænder for vores projekt. Jeg kan ikke spå om fremtiden, men vi regner med, at han skal løfte os videre. Hvis Real Madrid ringer, må vi tage det til den tid.