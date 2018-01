SønderjyskE-sportschef: Jeg troede, at Mitrovic fejrede en ny kontrakt

SønderjyskE vil meget gerne af med angriber Marko Mitrovic i dette transfervindue.

Svenskeren, der er på kontrakt halvandet år endnu, er så langt fra spilletid, at han ikke er med på klubbens træningslejr i Tyrkiet. Sportschef Hans J. Haysen har nikket ja til, at Mitrovic kan rejse til Dubai og forhåbentlig få sin fodboldfremtid på plads.

- Jeg ved, at han er i en god dialog med to klubber dernede, så jeg troede selvfølgelig, at det hele var faldet på plads, da jeg så hans billede på Instagram. Jeg troede, at det var noget at fejre. Jeg synes næsten ikke, at man kan tolke det på andre måder, siger Hans J. Haysen.

Sportschefen ringede efterfølgende til svenskerens agent og ønskede tillykke, men det var der nu ingen grund til. Mitrovic er fortsat SønderjyskE-spiller og har altså endnu ikke noget andet på plads.

- Helt ærligt, så synes jeg ikke, at det her er særlig gennemtænkt. Signalværdien er bestemt ikke den bedste. Vi håber, at tingene løser sig meget snart.