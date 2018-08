SønderjyskE skal forklare anførers antydninger

FODBOLD: SønderjyskE-anfører Marc Pedersen er havnet i fedtefadet efter et interview efter søndagens kamp mod FCK i Parken i København.

Efter kampen, som SønderjyskE tabte 2-3, kom Marc Pedersen med en række udtalelser, der dårligt kan tolkes som andet end en kritik af kampens dommer, Jakob Kehlet.

- Jeg synes, det var et klamt nederlag. Det er ulækkert, at man skal komme herind (i Parken, red.) og være godt med og komme foran, og så er der nogen, der sørger for, at spillet nok skal vende, sagde Pedersen blandt andet ifølge bt.dk.

- Når det ene hold får det hele serveret, så er det svært at komme med et modsvar, for det er den eneste, vi ikke kan dække op, lød det også fra Marc Pedersen.

JydskeVestkysten har i skrivende stund forgæves forsøgt at få en kommentar fra SønderjyskE-sportschef Hans Jørgen Haysen. Vi ville gerne have spurgt sportschefen, hvad han synes om anførerens udtalelser og om, hvordan han tolker dem. Vi ville også gerne have spurgt ham, om det får nogle disciplinære konsekvenser for anføreren internt i klubben, hvis han dømmes for at bringe spillet i miskredit.

JV har ligeledes forgæves forsøgt at få en kommentar fra Fodboldens Disciplinærinstans.