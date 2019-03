SønderjyskE skal finde balancen: Overlevelseskamp med løfter om attraktiv fodbold

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm mener, at AGF og Horsens er favoritter til at tage pladserne i top to, fordi de østjyske hold er foran på point. Derfor mener han, at SønderjyskE har alt at vinde i nedrykningsspillets pulje 1. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For SønderjyskE handler nedrykningsspillet om at overhale et eller flere østjyske hold, samtidig med at holdet kommer endnu tættere på at beherske den spillestil, Glen Riddersholm vil se.

Fodbold: Det handler ikke kun om at undgå nedrykning. Det handler om, hvordan man undgår nedrykning. Siden Glen Riddersholm begyndte sit arbejde i SønderjyskE, har han og klubben sat sig selv på en opgave, der er større end blot at undgå, at man skal spille fodbold i 1. division efter sommerferien. For ansættelsen af Riddersholm kom sammen med løftet om at ændre spillestilen til en mere boldbesiddende og underholdende model. SønderjyskE skal holde sig i superligaen og samtidig bevæge sig tættere på at spille mere offensiv og attraktiv fodbold. Når næste sæson begynder, skal SønderjyskE være et betydeligt skridt tættere på målet om at beherske den nye spillestil, end holdet var i februar. Glen Riddersholm har været tilfreds med sit holds præstationer i foråret, og på det seneste er det begyndt at kaste resultater af sig. - Vi skal fortsætte med at levere gode præstationer, siger cheftræneren. - Det handler om for mig at se, at vi kan konkurrere med vores spillestil og få endnu mere udbytte ud af den. At vi kan blive ved med at bygge på, samtidig med at vi får de resultater, der gør, at vi kan sikre vores eksistens.

- Jeg ønsker ikke at spille roulette med vores chance for at spille superligafodbold. Så det er en hårfin balance mellem at turde være modig og samtidig holde et stærkt fokus på nuet og finde et kompromis.

Ingen roulette På træningslejren i februar forsøgte SønderjyskE sig med en kompromisløs model af den fodbold, Glen Riddersholm gerne vil spille. I øjeblikket ser man dog et SønderjyskE-hold, der er gået på kompromis i forhold til de første takter. Riddersholm har blandt andet måtte erkende, at det er for vanskeligt og risikabelt at spille den type fodbold, han gerne vil spille, på en pløjemark. - Jeg ønsker ikke at spille roulette med vores chance for at spille superligafodbold. Så det er en hårfin balance mellem at turde være modig og samtidig holde et stærkt fokus på nuet og finde et kompromis, siger Riddersholm, som mener, holdet lige nu formår at holde balancen. - Det synes jeg, vi gør. Og det mod vil jeg fortsat have.