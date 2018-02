SønderjyskE-skæbne afgøres i denne uge

SUPERLIGA: Det er avisens udsendte på træningsbanen i Haderslev, der bringer det frem, men SønderjyskE-træner Claus Nørgaard griber den ikke rigtig.

Vi havde nok forventet lidt surmuleri over, at SønderjyskE skal spille tre superligakampe på en uge, men cheftræneren tager det mere som en udfordring end et egentligt problem.

- Det er sådan, det er. Det kan vi ikke rigtig lave om på. Vi har ikke prøvet det før at spille tre kampe på nærmest seks dage, så det bliver selvfølgelig en prøvelse, men det må vi tage, det er den udfordring, der ligger, siger Claus Nørgaard.

Og ja, det er måske ens for alle - og så alligevel ikke. For AaB på torsdag og Helsingør på søndag vil begge have en dag mere at forberede sig i end SønderjyskE, men det giver heller ikke en klagesang fra cheftræneren.

- Der er diskuteret meget frem og tilbage om turneringsstrukturen. Denne gang er det os, der bliver lidt ramt, næste gang kan det være, det kommer os til gode. Det er ikke optimalt, men det er det, vi har at forholde os til.