SønderjyskE ser indad: Håbløst og dårligt

Kritikken af SønderjyskE har været hård siden 0-1-nederlaget til AaB. Kritikken kommer også indefra, hvor både spillere og cheftræner er svært utilfredse.

OPTAKT: Kritikken var krads, da SønderjyskE torsdag aften gik fra banen i Haderslev med et 0-1-nederlag til AaB. Én ting var, at SønderjyskE tabte og satte en stopper for alle top seks-ambitioner. Hvad der var værre var, at SønderjyskE dårligt nok spillede sig frem til en reel målchance i løbet af de 94 minutter. To halve og tre kvarte chancer blev det blot til, hvis du tæller det hele med. Spillerne skånede ikke sig selv - især Simon Kroon var skuffet over spillet. - Vi spiller med masser af stress, vi går i panik, vi sparker fra vores egen banehalvdel hver eneste gang. Det er håbløst, sagde til Simon Kroon til klubbens egen Twitter-konto lige efter kampen. Fredag var holdet samlet igen for at forberede sig til søndagens kamp mod Helsingør, og cheftræner Claus Nørgaard var heller ikke imponeret over sit hold, efter han havde sovet på kampen og genset den på video. - Det virkede nervøst og panisk, hvorfor blev det så ustruktureret? - Jeg synes ikke, det var ustruktureret. Vi har egentligt den struktur, vi skal have, jeg synes bare, vi løser det dårligt. Så kan man sige "ender det så med at blive ustruktureret"? Vi er i hvert fald ikke dygtige til at udføre det, vi gerne vil. Vi er bevidste om, hvad det er, vi vil, vi er bare for dårlige til at udføre det. Er det så manglende struktur? Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes mere, det er manglende kvalitet og koncentration, siger Claus Nørgaard.

Optakt FODBOLD, superliga12.00: FC Helsingør-SønderjyskE (kampen er flyttet til Farum)



Truppen: Eggert Jonsson er i karantæne. Stefan Gartenmann er tilbage fra karantæne. Victor Mpindi Ekani er ny mand på skadeslisten.



JV tipper: 1-3



TV: Eurosport 2

Alt er i spil SønderjyskE-træneren tog konsekvensen af det dårlige spil i første halvleg, da han slog over fra 4-1-4-1 til 4-4-2 i pausen, og det skabte lidt mere liv i front, uden at det dog blev rigtig farligt. - Hvad var dine tanker bag det taktiske skifte i pausen? - Vi var på mellemhånd. Vi var ikke klar i rummene, til at vi kunne spille boldene op, og vi var ikke klar til at samle andenboldene op, så det var for at få os lidt tættere sammen, få lidt mere tyngde, give lidt mere plads til Uhre og få William (Tchuameni, red.) ind, der fyldte noget mere fremme. - Hvordan synes du, det lykkedes? - Det lykkedes markant bedre end den måde, vi startede. Vi fik flyttet spillet højre op og fik ramt ham (William Tchuameni, red.) nogle gange. Jeg er irriteret over, at vi ikke var bedre til at holde vores positioner til sidst i forhold til samle andenbolde op og positionere os bedre, til at vi kunne slå nogle bedre indlæg. Og kvaliteten af vores indlæg og generelle boldomgang var for dårlig. - Var systemskiftet så godt, at du holder fast i det mod Helsingør? - Det må vi se. Alt er i spil.