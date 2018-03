SønderjyskE sender offensivspiller til Norge

- Philip Zinckernagel har i en periode udtrykt interesse for at prøve sig af i udlandet. Nu kom muligheden, og så valgte vi at slå til. Han har været et både spændende og godt bekendtskab for os, hvor han også med flere gode indsatser har spillet mange kampe i lyseblåt, siger Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

Den bedste løsning

Valget faldt netop på Bodø/Glimt, fordi dens spillestil passer den vævre offensivspiller.

- Bodø/Glimt var den bedste løsning fordi det er en samlet pakke med spillestil og tillid til mig. Man skal jo søge noget, hvor man passer ind. Der har Bodø/Glimt en offensiv tilgang, der gør, at jeg passer godt ind, siger Philip Zinckernagel.

Han havde svært ved at passe ind i SønderjyskE's nye system, 4-1-4-1, hvor der ikke var plads til en offensiv midtbanespiller.

- Jeg har først og fremmest været glad for min tid i SønderjyskE. Jeg har lært en masse, som jeg ikke var så dygtig til inden som for eksempel presspillet. Jeg har prøvet at vænne mig til at spille mere som en defensiv midt, prøvet at tilpasse mig systemet. Men på et tidspunkt må man gøre op med sig selv, om det er den spiller, man vil være, og da måtte jeg sige til mig selv, at det var det ikke, siger han.