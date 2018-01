SønderjyskE sælger Mikael Uhre til Brøndby

SønderjyskE har solgt Mikael Uhre til Brøndby IF med virkning fra sommeren 2018. Det oplyser SønderjyskE i en pressemeddelelse.

- Mikael Uhre har gennemgået en fantastisk udvikling fra at være et stortalent og ungdomsspiller fra egne rækker til at være en profil på øverste hylde i den danske superliga. Det bekræftes jo også af hans udtagelse til det danske ligalandshold for nylig, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

- Det har hele tiden ligget i pipeline, at Uhre skulle sælges inden for de næste par vinduer. Professionel fodbold handler om både sportslige ambitioner, personlig udvikling og forretning.

- Der har nok ikke så overraskende været flere bejlere, og her har det været helt afgørende for os, at klubskiftet først sker efter denne sæson. Vi går sportsligt et meget spændende og afgørende forår i møde, og her bliver Mikael Uhre en meget vigtig spiller for os, siger Hans Jørgen Haysen.