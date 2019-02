SønderjyskE-profil genkender begejstringen og spillestilen fra tiden under Louis van Gaal

SønderjyskE's forsvarskrumtap, Kees Luijckx, er begejstret for den nye spillestil, som giver mere bold og mere ansvar til ham og resten af forsvaret.

- Ren fodboldbegejstring. Jeg vil ikke kalde det sjov, for det er ikke kun sjovt. Men det er en mental tilstand, du er i, når du er på træningsbanen. Det er bare at æde græsset hver dag. Det kan jeg godt lide.

- Jeg vil ikke sammenligne noget, men jeg vil bare sige, at de unge år kan jeg se komme tilbage nu. Alle er så fokuserede. Jeg kan genkende mange ting fra årene med van Gaal, siger SønderjyskE's 32-årige hollænder.

- Det var en fantastisk oplevelse at have ham i tre år. Han tog mig op på førsteholdet. Det var krævende mentalt for en ung spiller, men siden da har jeg aldrig haft en træner som ham, fortæller Kees Luijckx.

Mere pres på forsvarerne

Og så kan Kees Luijckx genkende nogle ting i spillestilen. Den klassiske, hollandske 4-3-3-formation, høj intensitet, mange afleveringer.

- Men den måde, vi vil spille på, er alligevel en udfordring for mange af os. Læringsprocessen fortsætter i lang tid. Vi er ikke på toppen af vores potentiale endnu, siger Kees Luijckx.

SønderjyskE skal ikke spille fodbold i mange minutter, før det bliver klart, hvilke krav den nye spillestil stiller til midtforsvarerne Kees Luijckx og Marc Pedersen, som bliver bedt om at have bolden mere og lave flere afleveringer end under Claus Nørgaard.

- Der er mere pres på os. Når der er det, kan de andre spillere fokusere på andre opgaver. Det er mere udfordrende for os nede bagi, men vi er klar til det. Vi har mere ansvar, og vi skal tænke hurtigere defensivt og med bolden. Der er ikke et øjebliks pause og ro, når vi spiller på den her måde. Jeg kan godt lide det, siger Kees Luijckx.

Det passer ham godt, at SønderjyskE har ambitioner om at spille pæn fodbold.

- Jeg vil vise noget til de fans, der er der. Resultatet er vigtigst, for alle elsker at vinde, men du skal vinde på en attraktiv måde. Sådan som vi spiller, kontrollerer vi kampen og tager tingene i egen hånd. I Vejle skal vi også spille attraktivt og vinde.