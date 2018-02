SønderjyskE og Jeppe Simonsen fortsætter parløbet

Det er fodboldens verden i en nøddeskal. En mand belønnes med en ny aftale, mens en anden samtidig bliver vejet og fundet for let.

På transfervinduets sidste dag valgte SønderjyskE at forlænge aftalen med Jeppe Simonsen, mens der blev sagt farvel til Nicolaj Ritter, der egentlig havde en aftale frem til sommer.

- Vi er altid ekstra glade og stolte, når vi kan forlænge og skrive kontrakter med unge spillere fra vores egen talentfabrik. Det betyder bare utroligt meget for selvforståelsen og hele vores set up, når et af de unge talenter kommer ud på den anden side som ligaspiller, siger sportschef Hans J. Haysen.

Til gengæld er det slut for Nicolaj Ritter, der heller ikke kom på banen i de to træningskampe, som SønderjyskE spillede på træningslejren i Tyrkiet.

- Nicolaj Ritter opnåede ikke den faste spilletid, som vi håbede, da vi hentede ham til klubben. Derfor giver det også god mening, at vi skilles nu således, at han kan få nogle kampe i benene i en anden klub. På trods af den manglende spilletid har han været et fantastisk bekendtskab, mener Hans J. Haysen.

Ritter er trist over, at det ikke lykkedes at slå til SønderjyskE.

- Jeg havde håbet på et andet udfald, men jeg har kun godt at sige om klubben og holdet. Der er bare et fantastisk kammeratskab, mener Nicolaj Ritter, der altså ikke skal være med, når SønderjyskE søndag den 11. februar indleder foråret i superligaen med en hjemmekamp mod FC Nordsjælland.

Den kamp bliver også uden Simon Poulsen, da den tidligere landsholdsspiller har pådraget sig en forstrækning i baglåret og ikke var i kamp i Tyrkiet.

- Han er meget tvivlsom. Jeg kan ikke forestille mig, at han når at blive klar til den kamp, siger fysioterapeut Carl Hamann.

Cheftræner Claus Nørgaard må nok også undvære anfører Marc Pedersen mod nordsjællænderne. SønderjyskE-krigeren har problemer med hofte og lyske.