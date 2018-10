Pokalturneringen: Der er netop trukket lod til ottendedelsfinalerne i Sydbank Pokalen, og det står nu klart, at SønderjyskE og EfB mødes i en direkte duel om avancement til kvartfinalerne.

Sidst de to hold mødtes var i starten af august, hvor EfB hjemme slog sønderjyderne 1-0, men nu får SønderjyskE mulighed for at få revanche.

- Min første følelse og tanke, da det skete, var, at det bliver en vanvittigt spændende affære. Det er altid sjovt at møde EfB. Det er det lokalopgør, vi har hernede. Og så vandt de jo over os, da vi spillede mod dem i superligaen ovre på deres bane, så min næste tanke var, at vi har revanche til gode og noget, vi skal hævne, siger sportschef i SønderjyskE, Hans Jørgen Haysen.

Kampen skal spilles på SønderjyskE's hjemmebane i Haderslev, og det glæder sportschefen.

- Det betyder altid noget at have hjemmebane. Hvis man kigger på vores statistik, så tror jeg ikke, man skal kigge ret langt for at se, at vi har fået flest point hjemme. Vi føler os rigtig trygge på vores hjemmebane og har også oftest mange i ryggen, siger Haysen.