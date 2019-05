SønderjyskE mod Randers: Riddersholm vil se offensiven eksplodere

Randers har både et udebanemål og spiller på hjemmebane, når holdet møder SønderjyskE i den afgørende kamp om at komme et skridt tættere på Europa League-kvalifikationen.

I den første kamp mellem de to hold sad SønderjyskE ellers på meget af spillet, og længe så det ud til at blive en sejr til de lyseblå. Men i det 82. minut udlignede gæsterne. Endnu engang var SønderjyskE's store problem, at holdet ikke scorede på nok af de store chancer.

Det sidste har han i hvert fald ret i. For med 1-1 resultatet har Randers både et udebanemål og hjemmebanefordelen at gøre godt med, og holdet står dermed på papiret med det klart bedste udgangspunkt.

SønderjyskE: Det kræver minimum én scoring fra SønderjyskE, hvis holdet samlet skal vinde over Randers og komme et skridt tættere på at spille med i kvalifikationen til Europa League.

- Det er ofte det berømte med, at man skal have taget luften ud af ventilen, så det eksploderer. Jeg føler, at vi er lige i overfladen, og at der ikke mangler meget. Der er en ballon, der virkelig er pustet godt op, så med en lille nålespids, så eksploderer det. Det synes jeg, vi har kvaliteterne til. Jeg håber selvfølgelig, at det er på søndag, vi får mulighed for at se den her offensiv eksplodere og score nogle flere mål på de chancer, som vi kreerer.

- Vi har en tendens til at sparke lidt for hårdt og helt ukontrolleret at afslutte, fordi vi så gerne vil score de her mål. Der skal vi måske være lidt mere afklaret i afslutningssituationen, lægge boldene ind og kigge op, inden vi afslutter. Derudover skal vi være lidt mere rolige i afslutningssituationen, siger han og fortsætter:

Glen Riddersholm mener, at det i store træk handler om, at spillerne vil det for meget.

Trænerstaben ved godt, at der bliver scoret for lidt mål, og derfor er der også fokus på det offensive spil. Der bliver trænet, snakket med spillerne og set video fra kampene.

Randers med andet udtryk

Det er kun en uge siden, at de to hold sidst mødtes, men Glen Riddersholm tror, at det bliver et noget anderledes Randers-hold, der kommer på banen denne gang.

Vi ved i hvert fald på forhånd, at der vil være minimum to ændringer i holdets startopstilling. For Randers står uden to af deres spillere fra sidste kamp. Det drejer sig om Nicolai Poulsen og Andre Rømer, der begge er ude på grund af karantæne.

- Selvom vi dominerede kampen (i søndags, red.) på en fin måde, så må vi også forvente, at Randers kommer ud med et helt andet udtryk. Selvom de har resultatet, og det er os, der skal opnå at score og jagte et resultat, så er jeg sikker på, at de også kommer med et helt andet udtryk. Det skal vi selvfølgelig matche, men samtidig skal vi også finde nogle bedre løsninger, for vi havde også optræk til rigtig mange ting, som vi ikke fik gjort færdige, siger Glen Riddersholm.

Så der er vi altså tilbage ved scoringerne - eller manglen på selv samme.

Men udover for mange brændte chancer, så spillede SønderjyskE som nævnt på mange måder en bedre kamp end gæsterne sidste søndag, og det skal holdet tage med sig.

- Randers er et rigtigt stærkt organiseret hold, som er dygtigt i duelspillet. Det var vi ret dygtige til at håndtere i sidste kamp, og når vi håndterer det, så kan vi også få spillet, som vi gerne vil have det. Det vil sige kontrollere spillet med bolden samtidig med, at vi også tager den "krig", der også skal til for at kunne vinde duellerne i kampen om de løse bolde, der er mange steder på banen, siger træneren.

- Jeg tror på, at vi har en god chance, hvis vi kan ramme niveauet fra søndagens kamp, men det kræver det også. For hvis vi ikke gør det, så har Randers sæsonen igennem vist, at det er et bedre hold, end vi har været i denne sæson. Det er også derfor, at Randers har været tættere på top-seks, end vi har, siger han.