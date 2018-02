SønderjyskE missede sætbold

SønderjyskE havde alle muligheder for at spille sig i top seks, men de mange brændte chancer mod Silkeborg betyder, at sønderjyderne i stedet ligger faretruende tæt på nedrykningspladserne.

Nu blev det i stedet det stik modsatte, og SønderjykE ligger nu - med fire kampe tilbage af grundspillet - på en tiendeplads, som kan få katastrofale følger. Som de otte nederste hold ligger lige nu, betyder SønderjyskE-nederlaget, at de ligger til at komme i en nedrykningspulje, hvor de kun har ét point ned til de to pladser, der i sidste ende skal ud at spille om at undgå nedrykning.

For SønderjyskE havde det været himmelsk med en sejr. Det ville akkurat have sendt sønderjyderne i top seks.

FODBOLD: Der var to vindere, da SønderjyskE og Silkeborg IF mødtes i Haderslev mandag aften.

Fremragende start

Det burde slet ikke have været et tema, at SønderjyskE nu på et eller andet plan skal forholde sig til nedrykningsfaren. Det var en kamp, som SønderjyskE skulle have vundet, og det spillede også som et hold, der burde have vundet.

Chancerne var til det. Spillet var til det. Kampens udvikling var til det, da Silkeborgs anfører Simon Jakobsen blev udvist efter en times spil.

Men trods et lille spilovertag og et stort chanceovertag lykkedes det altså ikke at score mod Silkeborg. Gæsterne havde ellers den tvivlsomme ære - inden kampen - at være ligaens ringeste udehold sammen med Helsingør. Det er de så ikke længere. Silkeborg gentog 1-0-sejren over SønderjyskE fra i efteråret - det er der altså ikke råd til, hvis man har top seks-ambitioner.

Hvis SønderjyskE skulle have kapitaliseret af kampen, skulle hjemmeholdet have slået til i kampens første halve time, hvor det var mindst en klasse bedre end Silkeborg IF.

Sønderjyderne viste fra start, at de gik efter sejren - ikke noget med at fedte en uafgjort hjem for at holde Silkeborg under sig. Tak for den tilgang i øvrigt. Det klædte SønderjyskE.

Kees Luijckx havde en fin afslutning. Christian Jakobsen var lige ved. Mikael Uhre brændte en friløber. Sæsonens bedste angreb manglede bare effektiviseringen. Og Philip Zinckernagel var tæt på at krølle kuglen ind fra 18-20 meter med en signatur-afslutning.

Med lidt mere skarphed havde SønderjyskE været foran 2-0 eller 3-0 efter en halv time. Det havde været fortjent.

Men så slog Silkeborg i stedet til. De havde vel haft to kvarte chancer, inden Jens Martin Gammelby tog sagen i egne fødder. Silkeborgs store profil snød Nicholas Marfelt lidt for nemt og bankede flot bolden ind lidt uden for feltet.