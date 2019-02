SønderjyskE mangler de få hollandske centimeter

Mart Lieder var tæt på et par gange, men hollænderen manglede marginalerne for at bryde omkring 400 SønderjyskE-minutter uden scoring i superligaen.

SUPERLIGA: Mart Lieder kunne ikke bryde den SønderjyskE måltørke, da hjemmeholdet i Haderslev tabte 0-2 mod AGF.

To gange var han tæt på. Først kom han for sent frem til et godt indlæg fra Christian "Greko" Jakobsen, og senere ramte han stolpen. Og så følte han sig snydt for et straffespark, da AGF's Niklas Backman kom kurende bagfra i feltet og fik bolden fra hollænderen.

- Jeg synes, der var straffe. Han tacklede mig bagfra, før bolden kom, mente Lieder efterfølgende.

Angriberen ligner stadig den mand, der skal finde målet for sønderjyderne, og med et skud på stolpen kan man dårligt fortænke ham i at tale om manglende medvind.

- Vi er lidt uheldige. Vi fik skabt nogle gode muligheder, men vi mangler at score på chancerne. Måske skal vi også være lidt hurtigere til at slå indlæggene, mente Lieder, der så sit stolpeskud som en scoring.

- Jeg troede den gik ind, sagde han.

Mart Lieder tror fuldt og fast på, at SønderjyskE kan vende modgangen.

- Vi skal bare holde sammen, og så skal vi spille som i anden halvleg, sagde angriberen.