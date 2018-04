SønderjyskE-legende skifter til OB

SUPERLIGA: Henrik Hansen fik understreget sin legendestatus i SønderjyskE, da han i efteråret blev hyldet med en legendetrøje, men efter 11 år i klubben - de otte som spiller og tre som træner - er det snart slut.

Torsdag blev det offentliggjort, at Henrik Hansen til sommer får ophævet sin kontrakt i SønderjyskE, så assistenttræneren kan skifte til OB, hvor han får en tilsvarende funktion under cheftræner Kent Nielsen.

- Vi har papir på endnu en sæson med ham, men vil ikke stå i vejen for hans ønske om at prøve sig af i andet regi. Begge parter er dog helt klare i spyttet på, at Henrik Hansens tilgang og engagement fortsætter med uformindsket styrke sæsonen ud, siger SønderjyskE's sportschef, Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

- Det er klart, at der er mange følelser involveret, når man skifter fra en klub, der har betydet så meget for mig, som SønderjyskE har. Da jeg fik henvendelsen, og der var grønt lys fra begge klubber, krævede det naturligvis nogle overvejelser. Men efter at have gennemtænkt det grundigt og efter flere gode samtaler med både Jesper Hansen (sportsdirektør i OB, red.) og Kent Nielsen, var jeg ikke længere i tvivl, siger Henrik Hansen til ob.dk.

Henrik Hansen har fået en treårig aftale i OB, hvor han tiltræder 18. juni.