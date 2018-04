SønderjyskE kan lukke nedrykningskampen

En sejr til SønderjyskE søndag mod Randers FC vil i praksis betyde, at nedrykning ikke længere bør være et muligt. En sejr vil bringe sønderjyderne 11 point foran Randers med 12 point tilbage at spille om.

Optakt: Overlevelse er altid det altoverskyggende mål, når SønderjyskE starter en ny sæson i superligaen. Søndag kan klubben med en sejr i praksis sikre sig overlevelse i denne sæson.

SønderjyskE vil med en sejr distancere Randers med 11 point i gruppespillet, mens der kun er 12 point tilbage at spille om. Omvendt vil et nederlag betyde, at Randers kan øjne muligheden for at komme fra baghjul. I det tilfælde vil der være fem point mellem de to hold, og der er samtidig en indbyrdes kamp i Randers senere på sæsonen.

- Overlevelse er altid vores vigtigste mål. Vi vil slå så stort et hul som muligt, så vi kan sikre os, sagde Claus Nørgaard efter den afsluttende træning lørdag.

Kampen mod Randers kommer blot tre dage efter, at SønderjyskE var ude i en lang pokalkamp mod Brøndby. SønderjyskE viste i den kamp flot spil, men endte alligevel med at tabe på et sent mål i forlænget spilletid.

- Det bliver fysisk hårdt efter pokalkampen. Men der er meget, vi kan tage med kampen. Der har selvfølgelig været skuffelse over udfaldet, men der har også været en glæde og optimisme på baggrund af spillet, sagde Claus Nørgaard.