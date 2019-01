SønderjyskE henter tidligere FCK'er hjem fra Skotland

SønderjyskE: Første oprustning er i hus.

SønderjyskE har præsenteret dansk-ghaneseren Danny Amankwaa som ny spiller i truppen.

Amankwaa har skrevet under på en etårig kontrakt og skifter omgående til SønderjyskE fra Hearts, der ligger nummer fem i den skotske Premier League. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

I Hearts har kantspilleren haft svært ved at få spilletid og har i denne sæson spillet blot 89 minutter i alt i ligaen og i cupturneringen.

Inden skiftet til Skotland for et år siden spillede Amankwaa seks sæsoner i FC København, hvor han i de fleste sæsoner primært blev brugt som indskifter.

SønderjyskE's sportschef, Hans Jørgen Haysen, forventer store ting af Amankwaa, hvis han kan holde sig fri for skader.

- Amankwaa har været et kæmpe talent, der har spillet masser af kampe for den bedste klub herhjemme, men det lykkedes ikke helt at bryde igennem i udlandet. Han har haft nogle bump undervejs med skader og manglende spilletid, men nu skal vi have ham i gang igen, og hvis han kan finde tilbage til det, han tidligere har vist, så bliver det voldsomt, siger Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.