SønderjyskE henter newzealandsk landsholdsspiller

Spillernyt: SønderjyskE har været på udkig i den hollandske æresdivision og har fået øjnene på 27-årige Marco Rojas fra New Zealand, der til dagligt spiller i SC Heerenveen.

Han skifter nu til SønderjyskE på en etårig kontrakt med option for forlængelse. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Selvom det ifølge klubben har været begrænset med spilletid i Æresdivisionen, så er forventningerne til den nye spiller store til dens nye spillere, der eftersigende kan dække flere offensive positioner.

- Han er først og fremmest en rigtig dygtig boldspiller. Han har en fiks fod og er rigtig dygtig på frispark, og han afslutter generelt rigtig godt fra distancen, så jeg forventer også, at det er en spiller, der kommer til at lave en del point for os. Han er god og hurtig i kombinationsspillet, og så er han ret fleksibel på de forreste pladser, hvor han kan spille de fleste offensive positioner, siger Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

Marco Rojas rykkede i 2014 til VfB Stuttgart i den tyske Bundesliga, og siden har han spillet for blandt andet Greuther Fürth, FC Thun og det seneste halvandet år i SC Heerenveen.

- Det er en spændende spiller, og det glæder mig meget, at det er lykkedes os at hente ham til klubben. Han har spillet 40 landskampe for New Zealand og været i nogle spændende ligaer allerede, og han har nogle spidskompetencer, som vi godt kan bruge på holdet, siger Hans Henrik Haysen.

Den nye SønderjyskE-spiller har tirsdag morgen gennemgået lægetjek og underskrevet kontrakten og tiltræder omgående i klubben.

Marco Rojas, der får trøje nummer 17, er i øvrigt den anden spiller med newzealandsk pas, der kommer til at optræde i Superligaen. Den første var Sønderborg-knægten Winston Reid.