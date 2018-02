SønderjyskE har anfører og viceanfører ude i premieren

Skulderskadede Søren Frederiksen når heller ikke at blive klar.

- Simon Poulsen var på banen i dag (torsdag, red.) og havde nogle løb, så han kan forhåbentligt begynde at træne med fra næste uge. Marc Pedersen har lidt længere udsigter. Jeg kan ikke sætte en nøjagtig tid på, men forhåbentligt er han klar om tre uger, siger SønderjyskE-træner Claus Nørgaard.

Ganske vist lysner det, og Rasmus Vinderslev, Stefan Gartenmann og Anders Egholm træner alle med, men holdets anfører og viceanfører, Marc Pedersen og Simon Poulsen, når endegyldigt ikke at blive klar.

SKADER: Det bliver ikke et SønderjyskE-hold i stærkeste opstilling, der kommer til at løbe på banen mod FC Nordsjælland i forårets superligapremiere på søndag.

Kamp om handskerne

Et af vinterens store spørgsmål har været, hvem der skal vogte målet. Sebastian Mielitz har lavet et par fæle drop i træningskampene, og det har åbnet op for reservemålmand Lukas Fernandes.

Claus Nørgaard vil dog endnu ikke afsløre, hvem der har vundet kampen om målmandshandskerne.

- Det er tæt. Normalvis vil jeg altid sige, at ham, der er førstemålmand, skal stå den sidste træningskamp, men den valgte jeg at splitte op, så de fik en halvleg hver, fordi de er så tætte. Og fordi, det er så tæt, vil jeg heller ikke løfte sløret for, hvem af dem, der står søndag.