SønderjyskE giver serbisk målmand kontrakt resten af sæsonen

SønderjyskE: Nu har SønderjyskE igen tre målmænd på kontrakt i klubben.

Serbiske Nikola Mirkovic, der prøvetrænede med holdet på træningslejren i Tyrkiet, har fået en kontrakt, der gælder for resten af sæsonen. Det oplyser SønderjyskE i en pressemeddelelse.

Han slutter sig til målmandsteamet, der i forvejen tæller Sebastian Mielitz og Victor Smedsrud.

SønderjyskE har ønsket at tilknytte en reservemålmand, der er mere erfaren end 19-årige Victor Smedsrud. Den rolle udfylder 27-årige Mirkovic, der har spillet i klubber i Serbien, Bosnien og Grækenland.

Mirkovic trænede med i Tyrkiet i knap en uge, og han fik en halvleg i træningskampen mod Vozdovac til at bevise sig. Her har han overbevist trænerteamet og sportschef Hans Jørgen Haysen om, at han skal agere backup for Mielitz i foråret.

- Han gjorde et godt indtryk både på og uden for banen. Han har trænet godt og spillede en fin halvleg mod Vozdovac, og alt i alt blev vi overbeviste om, at han er den rette mand for os. Han har også en fed karakter, og han gled hurtigt ind i gruppen, og vi tror på, at han kan udvikle sig yderligere i vores stærke målmandsteam, siger Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.