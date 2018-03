SUPERLIGA: Onsdag træner SønderjyskE's superligahold igen i Haderslev, men JydskeVestkysten - og andre interesserede medier - kan godt glemme at få et interview med SønderjyskE-spilleren Christian "Greko" Jakobsen, der udtalte sig kryptisk efter sønderjydernes nederlag søndag aften i Herning.

Sportschef Hans Jørgen Haysen, hvorfor må vi ikke tale med "Greko"?

- Det bliver ikke muligt for nogle af spillerne. De skal beskyttes nu. Så længe, der er en sag, der kører (i Fodboldens Disciplinærinstans, red.), skal de ikke udstilles på nogen måde. Det er de rigeligt i forvejen, efter det der desværre er opstået. Vi tager afstand fra det hele, og vi er irriteret over det, men det skal ikke ud i yderligere hysteri.

Hvornår må vi tale med dem igen?

- Det kommer an på, hvornår disciplinærsagen er færdig - det bliver først, når sagen er ovre.

Det er vel første gang, at I må give spillere mundkurv på?

- Det ved jeg ikke, men det er godt at gøre, når det er til spillernes eget bedste. Men ja, det er da i hvert fald første gang i mine tre år som sportschef.

Kan du godt forstå, at vi gerne vil have Greko til at uddybe hans ord efter søndagens kamp?

- Ja, tror jeg godt, jeg kan. Det er også det, Greko skal til disciplinærinstansen. Det vigtigste er først og fremmest, at det bliver gjort til dem, der er anklagere i sagen.

Er det de udtalelser, som I nu skal redegøre for over for disciplinærinstansen?

- Det er lidt af hvert. Jeg vil ikke konkret ind på, hvad det er, for så kan jeg også udtale mig om alt det andet. Vi tager det internt, hvad sådan en redegørelse skal indeholde.

Hvad er din holdning til, at der nu er blevet en sag ud af det her?

- Jeg er chokeret, rystet og ked af det. Både på klubbens og egne vegne. Det rammer min stolthed og etik, at der bliver spurgt ind til en redegørelse på det, men det er jo derfor, de sidder der. Men selvfølgelig har jeg det på den måde, når jeg ved, hvordan vores tilgang var til kampen, og hvordan kampen blev afviklet.

Frygter du en konsekvens?

- Nej, det gør jeg ikke, for jeg ved, hvad der er foregået. Vi har rent mel i posen hele vejen rundt. Men når der nu kører en sag, så bliver man da altid bekymret. Det ville være mærkeligt andet.