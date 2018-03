SønderjyskE går efter sejr trods fordel ved nederlag

Når SønderjyskE søndag går på banen til sidste runde mod FC Midtjylland, spiller holdet for en sejr og en mulig plads i slutspillet. Det er selvom, at det kan koste i kampen mod nedrykning.

Optakt: Det er sidste udkald for SønderjyskE, hvis de vil med i slutspillet. Søndag spilles den sidste runde, hvor alle kampe starter på samme tid.

Umiddelbart kan det et kig på tabellen vise, at et nederlag vil være det bedste for SønderjyskE i forhold til at undgå nedrykning.

Det fokuserer træner Claus Nørgaard dog ikke på.

- Vi griber kampen an som alle andre kampe. Vi går ud og spiller vores chance for at komme med i top-seks og slutspillet, siger han.

For at SønderjyskE skal nå slutspillet er kravet en sejr søndag eftermiddag, mens AC Horsens skal tabe og Hobro og OB højst skal få et point.