SønderjyskE-forsvarer og to EfB'ere udtaget til U21-landsholdet

SønderjyskE's Stefan Gartenmann samt EfB'erne Mathias Kristensen og Daniel Anyembe kan alle få debut på U21-landsholdet i januar.

Alle tre er udtaget til den trup, der drager på træningslejr i Mexico med U21-landsholdet. Truppen er af sted fra 10. til 20. januar.

Niels Frederiksens ungdomslandshold skal spille to kampe mod endnu unavngivne modstandere.

Stefan Gartenmann har spillet 43 ungdomslandskampe på U16- til U20-landsholdene og scoret otte mål.

EfB-angriber Mathias Kristensen står noteret for 33 kampe på U16- til U19-landsholdene. Her har han scoret to mål.

Daniel Anyembe har fået 12 kampe på U17- til U20-landsholdene.

Hele truppen der skal til Mexico:

Oskar Snorre, Lyngby

Jacob Pryts, Næstved

Peter Vindahl, FC Nordsjælland

Victor Nelsson, Fc Nordsjælland

Joel Kabongo, Brøndby

Rasmus Nicolaisen, FC Midtjylland

Jonas Bager, Randers

Stefan Gartenmann, SønderjyskE

Alexander Munksgaard, FC Midtjylland

Mads Thychosen, FC Midtjylland

Mads Roerslev, FC København

Daniel Anyembe, EfB

Jens Stage, AGF

Oliver Abildgaard, AaB

Magnus Kofod Andersen, FC Nordsjælland

Magnus Christensen, AaB

Carlos Holse, FC København

Magnus Mattsson, Silkeborg Rasmus Thellufsen, AaB Mathias Kristensen, EfB

Gustav Marcussen, Lyngby

Nikolai Laursen, Brøndby

Elias Sørensen, Newcastle