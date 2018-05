SønderjyskE forlænger med veteran

SUPERLIGA: Tirsdag fylder Anders Egholm 35 år, og forsvarsspilleren kan fejre den halvrunde dag med en kontraktforlængelse i SønderjyskE.

Superligaklubben hentede Egholm på en etårig aftale i september, og han har gjort det så overbevisende i denne sæson, at sportschef Hans Jørgen Haysen nu har givet ham yderligere et halvt år i klubben.

- Anders Egholm viste sig med det samme at være det hele værd, da vi hentede ham i sommers. Han har fra første dag udvist et fantastisk lederskab og et menneske, der præger vores trup og kultur fra øverste skuffe. Derudover må jeg bare sige, at han på banen har vist sit niveau og tilmed været kampafgørende, siger Haysen om forsvarsveteranen, der har spillet 11 kampe i denne sæson - de otte fra start - og scoret to mål.

- Vi er derfor også glade for, at vi kan forlænge samarbejde med - i første omgang - et halvt år, siger Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

Anders Egholms nye kontrakt med SønderjyskE løber nu frem til 31. december 2018.