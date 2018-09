SønderjyskE forlænger med saksesparkende førstevalg

SønderjyskE: Det er under en uge siden, at Stefan Gartenmann tonsede rundt i jubel på Sydbank Park, efter han havde saksesparket bolden i kassen til en 1-0-føring mod Hobro.

Nu kan den 21-årige forsvarsspiller juble igen. Denne gang over at have sat sin underskrift på en kontraktforlængelse med SønderjyskE.

Stefan Gartenmann har forlænget med yderligere to år, så hans kontrakt nu løber til sommeren 2022.

- Siden jeg kom til SønderjyskE for lidt over et år siden, har jeg næsten kun haft gode oplevelser, siger han.

- Det krævede lidt tilvænning og lidt tid at spille mig ind på holdet, men det var en naturlig proces. Jeg regnede ikke med, at jeg skulle gå ind fra første dag og være stamspiller. Jeg har stille og roligt spillet mig ind, og som tiden er skredet frem, føler jeg, at jeg har større og større værdi for holdet. Jeg har fået ekstra selvtillid og føler mig rigtig godt tilpas.