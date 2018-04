SønderjyskE er uden Uhre mod Brøndby

SKADER: Det bliver ikke Mikael Uhre, der kommer til at sparke SønderjyskE i pokalsemifinalen, når sønderjyderne torsdag aften tager imod Brøndby IF.

Stærkt Brøndby-hold

Efter nogle lette indledende pokalkampe mod Vendsyssel og Jammerbugt FC skal SønderjyskE nu op mod et meget formstærkt Brøndby-hold, og Claus Nørgaard stiller et ganske slagkraftigt hold i bestræbelserne på at levere en overraskelse i Haderslev.

- Vi er to kampe fra finalen, så kampen skal prioriteres højt. Pokalkampe er altid specielle - det er alt eller intet, og det bærer de tit præg af. Det er et godt hold, vi skal møde - det bedst spilende hold lige nu, og de ser rigtig dygtige ud i øjeblikket, siger Nørgaard, der ikke tror, at Brøndby bliver voldsomt svækket af, at de også har et DM-guld at kæmpe for.

- Som jeg ser det, kan de skifte tre-fire mand, uden det svækker dem markant. Vi ved, de stiller med et stærkt hold lige meget hvad.