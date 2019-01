SønderjyskE er tæt på offensiv forstærkning

SønderjyskE er tæt på en aftale med en ny offensivspiller. Sportschef Hans Jørgen Haysen kigger også efter en tredje målmand. Der skal dog ikke handles mere, end at der er plads til, at klubbens unge kan få spilletid.

SønderjyskE's foretrukne på kanterne var i efteråret Alexander Bah og Johan Absalonsen. Førstnævnte kommer sandsynligvis til at misse de første måneder af forårssæsonen med en brækket ankel, og Absalonsen var skadet i perioder af efteråret. Derfor har SønderjyskE følt sig nødsaget til at handle.

Måske vender Charles-Cook tilbage

Den engelske målmand Reice Charles-Cook var reserve for Sebastian Mielitz i de sidste tre måneder af 2018. Hans kontrakt løb kun indtil årets udgang, og den kontrakt har SønderjyskE ikke ønsket at forlænge. I hvert fald ikke foreløbigt.

Det er ikke umuligt, at 24-årige Charles-Cook vender tilbage. SønderjyskE er i gang med at undersøge markedet for, om der er bedre muligheder. Klubben ønsker at supplere førstevalget Mielitz og unge Victor Smedsrud med en tredje keeper.

Charles-Cook har præsteret på et niveau, hvor han godt kan fungere som reserve, men altså ikke bedre end at SønderjyskE tror på, at man kan finde et bedre alternativ.