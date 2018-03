SønderjyskE-direktør: Vi står uberettiget i orkanens centrum

Direktør Klaus Rasmussen ærgrer sig over, at SønderjyskE er blevet eksemplet på strukturens skyggeside. Han understreger, at sønderjyderne gik efter sejren i Herning.

- Det kan godt være, at jeg ville have en fornemmelse af bitterhed, men jeg tror på, at alle hold går på banen for at vinde og gøre deres bedste. Vi skal også huske på, at vi var 14 hold, der var enige om den her struktur. Så er det lidt billigt at råbe op dagen efter.

Hvordan ville du selv have det, hvis SønderjyskE var blevet offer i den her sag, hvis det var et andet hold, der tabte på den måde til sidst?

- Jeg ser heldigvis også, at der bliver skudt på strukturen. Vi skal anerkende, at der er meget godt ved strukturen, men der er nogle ting, der skal evalueres, og vi skal lære af de her udfordringer. Jeg har det ikke super godt med, at vi skal stå i orkanens centrum for noget, som er uberettiget.

Hvordan har du det med, at der bliver skudt så kraftigt på jer, og at I klandres - berettiget eller ej - for, at I tabte med vilje?

- Hvis vi vandt over FCM, ville vi stadig have seks points forspring og en bedre målscore med over i den anden nedrykningspulje, så det ville ikke stille os helt skidt, og der er også nogle tv-penge i det, så det er ikke så enkelt, som nogen stiller det op, siger SønderjyskE-direktøren.

- Det er vildt frustrerende at være centrum i en sag om, at vi skulle have tabt med vilje, når vi gjorde alt for at tage de tre point og komme i top seks.

- Jo, det er 100 procent SønderjyskE's ansvar. Der lægger vi os fladt ned. Det vil også betyde, at der vil være nogle justeringer i kommunikationsdelen, for det er et følsomt emne - det kan vi se i dag. Det må vi lære af, og så er den ikke længere. Vi skal slet ikke pege pilen mod de unge mennesker. Det er ene og alene SønderjyskE's ansvar.

- Vi er en klub, der bliver drevet af mange ildsjæle, og vi har ikke de nødvendige ressourcer til, at vi selv kan drive det fuldt ud på alle fire hold, hvoraf de tre spiller i den bedste række. Meget afhænger af, at de unge giver et nap med. Vi har taget dem i forsvar, vi har fjernet opslagene, og vi har beklaget. Der var nogle følelsesmæssige fan-agtige ting i de tweets, og det vil vi evaluere på.

Konsekvenser

Har det her skadet SønderjyskE's omdømme?

- Det må folk vurdere selvstændigt. Men hvis et uheldigt tweet fra en engageret fan, der bruger sin fritid på at skrive for os, skal ødelægge vores omdømme efter en fodboldkamp, som vi har gjort alt for at vinde, og hvor Mielitz har fem klasseredninger, og hvor vi selv scorer sent og går all in på de tre point, hvis det skal ødelægge vores omdømme, så er det ikke fair. Så jeg tror "nej".

Både Fodboldens Disciplinærinstans og DIF's Matchfixingsekretariat vil kigge på sagen - frygter du, at der kommer en konsekvens?

- På baggrund af det, jeg har refereret her, så tager jeg det med stor sindsro. Strukturen har givet mulighed for at spekulere i øst og vest, men jeg har ikke fantasi til at tro, at det her får yderligere konsekvenser. Så kan man undersøge alle mulige andre kampe, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved afgørelsen, og det vil være en glidebane ud over det sædvanlige.