SønderjyskE blæser til angreb i Hobro

SønderjyskE har en 1-0-føring fra den første kamp at forsvare, men sønderjyderne vil angribe sig til avancement, så de scorer et vigtigt udebanemål.

SUPERLIGA: Søndag eftermiddag kan SønderjyskE forlænge sæsonen med mindst to kampe. Eller holdet kan blive sendt på sommerferie.

Sønderjyderne har en 1-0-sejr i bagagen med til Hobro, men cheftræner Claus Nørgaard tager ikke af sted for at fedte en 0-0'er hjem. I hvert fald ikke som udgangspunkt.

I disse playoff-kampe tæller udebanemål dobbelt i tilfælde af uafgjort, og det betyder, at Hobro skal op at score tre gange, hvis SønderjyskE bare scorer ét mål. 2-1 til Hobro vil altså også sende sønderjyderne videre på grund af udebanemål.

SønderjyskE-træner Claus Nørgaard er tilfreds med udgangspunktet og netop det faktum, at nordjyderne ikke fik et vigtigt udebanemål med sig fra den første kamp i Haderslev.

- Vi tager til Hobro for at vinde. Vi vil angribe kampen, så vi kan få scoret et mål, der vil gøre vores udgangspunkt endnu bedre, fordi de ikke scorede hos os. Der skal angribes, men jeg forventer så også, at Hobro kommer med et andet udtryk, end de gjorde hos os, siger Claus Nørgaard.