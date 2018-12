SønderjyskE bekræfter: Glen Riddersholm bliver ny træner i SønderjyskE

Glen Riddersholm stopper som sportsdirektør i Vendsyssel FF for at blive ny træner i SønderjyskE.

SønderjyskE: Glenn Riddersholm stopper i Vendsyssel FF for at blive ny træner i SønderjyskE. Det meddelte først Vendsyssel FF og nu også SønderjyskE i en pressemeddelelse.

Han tiltræder stillingen i klubben den 1. februar, på en kontrakt der løber frem til sommeren 2022.

- Jeg er glad for, at vi hurtigt er nået til enighed med Glen. Der var en gensidig interesse fra starten, og så er det gået hurtig med at blive enige om betingelserne. Nu ser vi frem til, at han starter i SønderjyskE, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i SønderjyskEs pressemeddelelse.

Glenn Riddersholm overtager posten efter Claus Nørgaard, der søndag efter nederlaget til FCK på 0-3 meddelte, at han ikke ville fortsætte i klubben, når hans kontrakt udløb til sommer. Det ledte til en fyreseddel mandag.

Den kommende SønderjyskE-træner er oprindeligt fra Esbjerg og var i en lang årrække ansat i først Ikast fS og siden FC Midtjyllands ungdomsafdeling. I 2015 vandt han det danske mesterskab som cheftræner i samme klub, men kort efter opsagde han sin stilling.

Senere samme år blev han ansat i AGF, men i september 2017 modtog han en fyreseddel. Den seneste halvanden måned har han været ansat som sportsdirektør i Vendsyssel FF.

- Vi får en træner, der har hele pakken, og som har det, vi har efterlyst. Han har ild i øjnene og kommer igennem med sine budskaber, uden at man er i tvivl om noget som helst. Han kommer med en fin rygsæk med erfaring og har været i nogle store klubber, hvor han også har været med til at bygge noget op, siger Hans Jørgen Haysen i pressemeddelelsen.

Vendsyssel FF ligger i øjeblikket nummer tolv i Superligaen, mens SønderjyskE ligger nummer 11.